Marcia di regolarità: Pietro Micca sugli scudi

BIELLA - Domenica 30 aprile, si è svolta la terza gara del campionato piemontese di marcia di regolarità, a Novaretto in Val di Susa, dove gli atleti della Pietro Micca si sono distinti per i buoni risultati. Nella foto vediamo la prima classificata femminile e seconda assoluta Laura Romano, il terzo assoluto Borghesio Maurilio e il quarto assoluto Massardi Rodolfo. Seguono Pivotto Flaviano sesto e Massera Catherine al 15 posto per la categoria amatori. Invece nella categoria master Balasso Antonio si è classificato all'undicesimo posto. La giornata era bella e il percorso abbastanza impegnativo. Da parte di tutti i partecipanti sono stati formulati i migliori complimenti agli organizzatori.