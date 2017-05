Biella di sera: gli appuntamenti di martedì 2 maggio

BIELLA – Siamo solo a inizio settimana ma qualche appuntamento per chi ha voglia di svago c'è sempre in città. Ecco i nostri consigli.

Musica

Al Biella Jazz Club presso Palazzo Ferrero di Biella piazzo dalle 21.30, suonerà al Biella Jazz il Sandro Gibellini Trio: Sandro Gibellini, chitarra; Alessandro Maiorino, basso; Riccardo Ruggieri, batteria. Info: info@biellajazzclub.com.

Cinema

Alle 21.30 al Cinema Verdi di via Marco Pozzo 2 a Candelo: in Sala 1, Orso: Rolling Stones Olè Olè Olè! In Sala 2, Belvedere: Le cose che verranno – l'avenir. Info: Cinema Verdi 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it.

Vita notturna

Al Road Runner di via Tollegno, 1 Marte Disco, Bubblegum, Ladies Night. La gomma da masticare, oppure gomma americana o più semplicemente cicca o cingomma, in inglese chewing gum. La storia dei Big Babol, la gomma per eccellenza per fare i palloni più grandi di tutti. Chi non ha mai fatto una gara? La notte dei palloni di chewing gum, la notte in rosa! Djs: Paul Clarke & Cocker Humphries Feat.: le RoadRunnerine, Michele Giorgio, Il Conte Lanza.