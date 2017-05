Meteo Biella, le previsioni per mercoledì 3 maggio

BIELLA – Ancora tempo incerto sulla nostra città e sulle nostre valli. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con qualche temporanea schiarita, soprattutto al primo mattino e in serata. Al primo mattino residui rovesci sul Piemonte settentrionale. Dal pomeriggio possibili rovesci sparsi di debole intensità. Quota neve sui 1600 metri. Lo zero termico è in lieve aumento fino a 1900-2000 m. Venti deboli a tutte le quote; da ovest sui rilievi alpini, da sudovest sull'Appennino e variabili in pianura.