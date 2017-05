Biella di sera: 6 cose da fare mercoledì 3 maggio

BIELLA – Cinema, teatro e danze per il mercoledì sera biellese. Ecco cosa potete fare per trascorrere una piacevole serata fuori casa.

Teatro

Al Teatro Odeon di Biella alle 20.30 lo spettacolo fuori abbonamento, I Legnanesi. Prezzi: platea euro 25, palchi euro 23, galleria euro 18. Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià e online. Info: Il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it.

Cinema

Alle 21,30 al Cinema Verdi di via Marco Pozzo 2 a Candelo, in Sala 1, Orso: Rolling Stones olè olè olè! In Sala 2, Belvedere: per rassegna Voci di donne: «Fiore»: alle 20.30 apericena e alle 21.30 proiezione. Info: Cinema Verdi 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it.

Al Cinema Mazzini di Biella alle 21.30, in Sala 1: Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse. In Sala 2, I guardiani della galassia vol. 2, in sala 3 The circle.

Vita notturna

A Viverone, l'inaugurazione del mercoledì sera al bar Marinella dalle 21 con DjSeven Staff Bar Chalet. Pista più grande, 2 chioschi bar adiacenti alla pista e 2 in sala. Musica per tutti fino a mezzanote il classico latino americano del marinella, e da mezzanotte alle 2 Dj Seven con tutto lo staff del Bar Chalet.