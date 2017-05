Comune di Biella: tre nuovi tirocinanti in servizio

BIELLA - Hanno preso servizio martedì 2 maggio negli uffici comunali i tre giovani neolaureati che sono stati ammessi ai tirocini formativi. Si tratta di Jonathan Chiappone (ufficio edilizia pubblica e impianti), Alberto Cecchini (ufficio strade) e Massimo Buratto (ufficio parchi e giardini).

11 giovani in stage

I tre posti erano rimasti liberi dopo il primo bando che, dal 30 gennaio, ha permesso di offrire uno stage retribuito a otto under 29, che hanno così la possibilità di fare esperienza e avvicinarsi al mondo del lavoro. Un secondo bando, per il quale occorreva presentare domanda entro il 23 marzo, ha riaperto i termini per le tre posizioni ancora sguarnite. Gli undici giovani sono in servizio, oltre che agli uffici strade, parchi e gradini ed edilizia pubblica e impianti, alla Biblioteca Civica, alla biblioteca dei ragazzi, all’ufficio tributi, alla protezione civile, ai servizi sociali e al Ced-Agenda Digitale in percorsi delle durata di sei mesi.