Meteo Biella, le previsioni per giovedì 4 maggio

BIELLA – Oggi il meteo ci concede qualche raggio di sole in più. Il cielo sarà nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con ampie schiarite in serata. Per oggi sono previsti deboli rovesci sparsi, più probabili e diffusi dalle ore centrali della giornata con valori localmente moderati. Fenomeni questi che saranno in esaurimento in serata. La quota neve sarà sui 1600-1700 m al mattino in aumento fino a 1800 m nel pomeriggio. Lo zero termico è in graduale aumento fino a 2200-2300 m in serata. I venti saranno generalmente deboli, da ovest al mattino sulle Alpi in rotazione da nordovest nel pomeriggio, da sud sull'Appennino e calmi o deboli variabili altrove. Temperatura minima 10 °C, temperatura massima 18 °C.