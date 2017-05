Espone in vetrina oggetti erotici vietati. Multato commerciante del centro

BIELLA – Ammonta a 16 mila euro la sanzione notificata dai vigili urbani a un negozio gestito da cittadini cinesi per aver esposto in vetrina vibratori ed altri oggetti erotici. L’amministrazione comunale conferma l’operazione che sarebbe avvenuta nelle vicinanza di un supermercato, poco distante da centro cittadino. Il comandante Massimo Migliorini ha specificato che la polizia municipale è intervenuta in base alla legge che vieta di esporre in pubblico oggetti erotici o a sfondo sessuale.

La legge

La norma in questione è all'interno dell'art. 528 del Codice Penale che recita come segue: «chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente».