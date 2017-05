Biella di sera: gli appuntamenti di giovedì 4 maggio

BIELLA – Dal giovedì le serate biellesi iniziano a costellarsi di appuntamenti per tutti i gusti. Ecco i nostri consigli per trascorrere al meglio la serata.

Locali

Al Caffè Galileo di via Galilei, 1 la consueta serata settimanale del GiovedìGalileo.

Al Walhalla di via Repubblica 68, appuntamento con la serata SottoSopra con la selezione musicale di Cocker Humphries ossia Diego Vannini.

Cinema

Dalle 18.30 al Cinema Verdi di via Marco Pozzo 2 a Candelo, Movie Tellers – Narrazioni cinematografiche. Un evento che nell'arco di un mese riunisce 13 città della nostra regione (4 capoluoghi e altri 9 comuni), 13 sale cinematografiche, 12 film realizzati in Piemonte (4 lungometraggi, 4 documentari e 4 cortometraggi) individuati da un'unica cabina di regia. Un cartellone composto da 39 proiezioni, incontri e «narrazioni cinematografiche» con 28 appuntamenti sul territorio nell'arco di tutto il mese di maggio, accompagnati dalla presenza di registi, sceneggiatori, produttori, distributori, attori, lavoratori del cinema che si confronteranno con il pubblico in sala. Stasera: per la sezione cortometraggi, «An afterthought», Italia, 2016, Hd, 17', col. Regia: Matteo Bernardini. Interpreti: Lisa Dwan, Bernard Griffiths, Alice Olivazzo. Produzione: Neverbird Productions, in co-produzione con The Open Reel e in associazione con Lume, Four Studios, BabyDoc Film, Margutta Digital e IK Produzioni. Location: Torino. Alle 19, per la sezione documentari: «A bitter story», Italia, 2016, HD, 53', col. Regia: Francesca Bono. Interpreti: Deng Qu, Hu Yun Fei, Wang Feng Teng. Produzione: Officina Koiné. Location: Barge, Bagnolo, Saluzzo, Montoso (Cuneo). Alle 21, per la sezione lungometraggi: «Mirafiori Luna Park», Italia, 2015, HD, 75', col. Regia: Stefano Di Polito. Interpreti: Alessandro Haber, Antonio Catania, Giorgio Colangeli. Produzione: Alien Films. Location: Torino. Ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro. Info: Associazione Piemonte Movie 011 4270104 o 328 8458281, segreteria@piemontemovie.com.

Alle 21 presso il Cine Teatro Giletti di Ponzone, il Cineforum 2017. Stasera «Io, Daniel Blake», regia di Ken Loach, interpreti: Dave Johns, Hayley Squires, Natalie Ann Jameson, Briana Shann (Gran Bretagna/Francia 2016 – 100'). Alla proiezione del film seguirà un dibattito guidato. Ingresso: intero 6 euro, ridotto per soci Il Prisma 5 euro. Info: 015 7592111, www.comune.trivero.biella.it

Cultura

Alle 20.30 al Museo del Territorio Biellese presso la Sala Conferenze, l'Associazione Culturale il Ponte con il contributo della Città di Biella, organizza la proiezione del documentario «Free China: Il coraggio di credere», diretto dal pluripremiato regista Michael Perlman e co-prodotto da Ntd Television e World2Be. Da quando è stato ultimato a febbraio del 2012 il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti in festival cinematografici internazionali. Proiettato in più di 1.500 proiezioni private in tutto il mondo, tra cui il Parlamento Europeo, il Congresso USA, il Parlamento Italiano e il Quartier Generale di Google, il film svela le diffuse violazioni dei diritti umani che ancora oggi si registrano in Cina e la brutalità di uno Stato autoritario che si è scagliato contro i tibetani, i cristiani e cento milioni di praticanti del Falun Gong. Dopo la proiezione sarà dedicato uno spazio al dibattito sui temi sollevati dal film.

Conferenze

Alle 20.30 a Biella in via Orfanotrofio 16, nell'ambito del progetto «Una città per le donne. Cinema, arte e partecipazione». Nell'ambito della rassegna di incontri «Raccontarsi per incontrarsi»: incontri sulle differenze di genere e il rapporto genitori-figli. Con la Dott.ssa Lucia Portis, antropologa esperta in metodologie autobiografiche e tematiche di genere. Stasera conferenza: L'educazione al genere: come e perchè. Info: Associazione Non Sei Sola 800266233, nonseisola@gmail.com.