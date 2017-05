«Noi aggrediti, il nostro pubblico invece sempre corretto»

BIELLA - Questo il comunicato ufficiale sui fatti di martedì sera, da parte della società veronese dopo la sfida al Forum con l'Angelico valida per i play off promozione: «La società Scaligera Basket intende condannare con decisione i gravi episodi che si sono verificati dopo gara-2. Il compito della sicurezza di un palasport dovrebbe essere quello di tutelare anche la squadra ospite, e non di aggredirla come invece è inequivocabilmente successo. Nell’accettare il risultato del campo che Biella ha conseguito con pieno merito, c’è il rammarico perché a seguito di ripetute scuse rivolte alla società ieri sera, e questa mattina, da parte di esponenti della Pallacanestro Biella, non è seguita un’altrettanta netta presa di posizione con scuse pubbliche, che avrebbero messo fine anche ad altre fantasiose ricostruzioni dei fatti apparse in queste ore su alcuni siti Internet. Siamo sicuri che venerdì sera il nostro pubblico riempirà l’AGSM Forum per sostenere la squadra in maniera come sempre corretta, al fine di ricondurre la serie sui binari della pallacanestro giocata».