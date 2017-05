Domani pomeriggio sciopero dei trasporti Atap

BIELLA - in seguito alla proclamazione dello sciopero del personale Atap indetto dalla segreteria provinciale di Biella e Vercelli di Faisa Cisal, domani dalle 15 alle 19 i servizi di trasporto pubblico locale erogati da Atap SpA sull’intera rete di competenza (linee autobus urbane ed extraurbane e funicolare di Biella) non potranno essere garantiti. Saranno garantite le corse al di fuori della fascia oraria di sciopero sopra indicata.

Dove informarsi

L'azienda di trasporti consiglia di verificare l’effettiva garanzia delle corse, consultando gli orari presenti in fermata, sul sito www.atapspa.it, oppure chiamando il numero verde 800-912716. Le corse garantite sono contrassegnate con il simbolo ♦ in alto, sull’orario generale.

Le variazioni

A differenza di quanto riportato sugli orari scaricabili dal sito internet e sui volantini in distribuzione, con il simbolo ♦ in alto, per le linee 330 e 380 le seguenti corse in prosecuzione non verranno garantite: 330.019 tratto da Biella P.zza Rodari (15.17) a Vaglio Canton Ostocco (15.54); 330.025 tratto da Biella P.zza Rodari (18.17) a Vaglio Canton Ostocco (18.54); 330.027 tratto da Donato Lace (18.37) a Biella P.zza Rodari (19.14) 330.020 tratto da Vaglio Canton Ostocco (15.06) a Biella P.zza Rodari (15.42); 330.028 tratto da Mosso Piazza Italia (18.21) a Vaglio Canton Ostocco (18.51); 380.916 tratto da Mongrando Cimitero (14.44) ad Ivrea (15.34); 380.914 tratto da Mongrando Cimitero (14.44) ad Zubiena Vermogno (15.22).