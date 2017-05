Piccola frana a Sagliano, ferito un passante

BIELLA – Nel pomeriggio di oggi un uomo è stato colpito dai massi di una frana. Per fortuna le lesioni riportate dal mal capitato non sono gravi. L'incidente è accaduto a Sagliano in una piccola strada secondaria nei pressi del cimitero dove hanno ceduto alcune porzioni del muro di contenimento, colpendo alla gamba l'uomo che transitava in quell'istante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto ed hanno provveduto a soccorrere il ferito, che è stato quindi trasportato al pronto soccorso dai medici del 118.