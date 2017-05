Meteo Biella, le previsioni per venerdì 5 maggio

BIELLA – Finalmente una giornata di sole sul nostro territorio. Al mattino cielo sereno con residui annuvolamenti e foschie sulle pianure nelle ore prima dell'alba, soleggiato nel pomeriggio con aumento della copertura nuvolosa in serata a partire da ovest. Le precipitazioni saranno assenti. Lo zero termico sarà in marcato aumento fino a 2800 m a nord e 3300 m a sud. I venti soffierano deboli o moderati da ovest sulle Alpi con rotazione da sudovest ed intensificazione in serata. deboli prevalentemente dai quadranti meridionali sull'Appennino, calmi o deboli occidentali in pianura. La temperatura minima sarà di 8°C mentre la temperatura massima di 21°C.