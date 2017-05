Il santuario di Oropa si colora di rosa per il Giro d'Italia

BIELLA - Corre veloce il conto alla rovescia che porta Biella e il Biellese all'arrivo del Giro d'Italia del centenario. Venerdì 5 maggio la sala consiglio di palazzo Oropa ospiterà il presidente della Regione Sergio Chiamparino, che presiederà il comitato d'onore delle due tappe Castellania-Oropa e Valdengo-Bergamo del 20 e 21 maggio (ore 17). L'incontro del comitato sarà anche l'occasione per presentare ai media il ricco calendario di iniziative collaterali legate all'evento.

L'appuntamento

Venerdì 5 maggio sarà anche il primo giorno in cui la cupola del Santuario di Oropa si illuminerà di rosa, uno speciale omaggio alla corsa nel giorno della sua partenza da Alghero. La cupola della basilica nuova resterà "colorata" in questo modo fino al giorno dell'ultima tappa del Giro d'Italia e sarà visibile, nelle giornate più limpide, anche dalla pianura. Domenica 7 maggio poi è il giorno della Pedalata in Rosa, una delle iniziative collaterali che ha lo scopo di avvicinare tutti al mondo della bicicletta. Il percorso di 8 chilometri è tutto cittadino ed è adatto anche a chi non è allenato. La partenza è da piazza del Monte, in Riva, alle 11 dove, all'arrivo, sarà anche posizionato il villaggio per il ristoro e l'intrattenimento che resterà fino al tardo pomeriggio. L'iscrizione costa 10 euro (5 euro per i ragazzi fino a 14 anni, gratis per gli Under 10) e dà diritto a ricevere due gadget: un campanello per la propria bici e una maglietta ricordo, ovviamente rosa. Il ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia. Ci saranno premi speciali per il ciclista con il travestimento più divertente e per la bici "truccata" meglio.