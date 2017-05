Biella di sera: 8 cose da fare venerdì 5 maggio

BIELLA – Sarà un weekend ricchissimo di eventi in città e in provincia. Si comincia dal pomeriggio di oggi per finire a tarda notte. Ecco i nostri consigli.

Eventi speciali

Da oggi, giorno della partenza del Giro d'Italia del centenario, ci sarà una buona ragione in più per chi passa da Biella e dintorni per volgere lo sguardo verso le montagne: la cupola della Basilica Nuova del Santuario di Oropa sarà infatti illuminata di rosa tutte le sere, per le tre settimane di durata della corsa. Così grande da essere visibile anche dalla pianura, al centro della conca delle Alpi biellesi, la chiesa si trasformerà così anche in un promemoria della tappa che si correrà di lì a pochi giorni. Basterà una sera di cielo sereno per poterla vedere fin dalla pianura ai confini con il Vercellese. Info: www.santuariodioropa.it

Outdoor e sport

A Bielmonte iniziano i weekend Digital Detox. Programma: oggi alle 17.30 ritrovo al Bocchetto Sessera e consegna del kit digital detox, alle 18 facile trekking per raggiungere la struttura ospitante locanda o agriturismo immersi nel verde dove prendersi una pausa dal mondo ammirando la bellezza della natura circostante, alle 19.30 arrivo e sistemazione, alle 20 cena, alle 21.30 presentazione del programma, attività di conoscenza tra i partecipanti. Sabato alle 9 trekking naturalistico con attività mindfulness (meditazione in camminata), alle 12.30 pranzo al sacco e discussione in gruppo su tematiche legate al rapporto uomo-tecnologia, alle 17 rientro presso la locanda ospitante, alle 18 attività esperienziale mindfulness (meditazione), alle 20 cena. Domenica alle 9 trekking naturalistico lungo il percorso del Forest Bathing e attività mindfulness, alle 12.30 pranzo al sacco e momento di condivisione su tematiche legate al rapporto uomotecnologia, alle 17 rientro e saluti. Costi: 350 euro a persona. Digital Detox è un'iniziativa sviluppata da BTrees, Bi-Mind e Nabumbo in partnership con Oasi Zegna. Info: 349 3730385, www.digitaldetox.me, info@oasizegna.com.

Musica

A La mia Crota, di Biella, via Torino 36/c, live dei Gypsy Club. Quello di venerdì sera è un evento speciale che anticipa la 3° stagione della nostra piccola rassegna musicale. Un 'occasione per fare festa e ringraziare tutti i musicisti che hanno suonato nel locale in questi mesi sortendo grande partecipazione e calore. Hanno inaugurato «Music in a Bottle» nel mese di ottobre e voleranno ad Hamburg la prossima settimane per due date molto importanti per il loro percorso. I Gipsy Club sono Martin Bilello: Grande bouche gypsy guitar, Gabriele Ferro: Petite bouche gypsy guitar, Michele Pozzo: Cajon spazzole & voce, Stefano Temporin: Double Bass. Un quartetto super coinvolgente dal genere gypsy-swing con voce, 2 chitarre francesi, contrabbasso e cajòn che propone un repertorio che spazia dallo swing dagli anni venti-cinquanta (statunitense ed europeo) al Rock'n'Roll degli anni sessanta. Ciò che lo rende unico è la contaminazione generale proveniente dalla musica manouche del grande Django Reinhardt. L’impatto è decisamente concentrato sull'ensemble, sul ritmo, sul canto e sulle melodie esaltate dalle improvvisazioni in chiave Gypsy Manouche. Info: 015.30588, info@lamiacrota.it, www.lamiacrota.it.

A Hydro, di via Serralunga, 31, Mushroom, musica elettronica con Campo Elettrico, visual di Howler Monkey Cru ed il supporto DESERT Serigrafia Casalinga.

Alle 21.30 al Biella Jazz Club (Biella Piazzo, Palazzo Ferrero), stasera suoneranno Club Shemà: special eventi per Selvatica: Donatello D'Attoma, pianoforte e Daniela Spalletta, voce. Info: info@biellajazzclub.com.

Arte

Alla Galleria Montmartre di piazza Adua 9 a Biella, «C'era una volta». Favole in ceramica di Guglielmo Marthyn. Inaugurazione venerdì 5 maggio alle 18. Orario: da martedì a sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, domenica su appuntamento. Ingresso libero. Info: 015 8494865, cittaditerre@gmail.com.

Dalle 15 a Biella e Biella Piazzo inaugura la rassegna tra arte e natura di Selvatica. Alle 15, al Museo del Territorio Biellese, premiazione dei vincitori dei concorsi Be Natural/be Wild e Nord ovest Naturae photo contest. Alle 18, nell'Auditorium di Palazzo Gromo Losa, inaugurazione della sesta edizione di Selvatica, arte e natura in festival. Programma: 18 presentazione e visita, 18.45, Palazzo Ferrero, momento musicale a cura del Biella Jazz Club: Walter Calafiore, sax, alle 19 a Palazzo La Marmora, momento musicale a cura del Biella Jazz Club: Fabio Buonarota, tromba e Walter Calafiore, sax. Alle 19.30, palazzo Gromo Losa, momento musicale a cura del Biella Jazz Club: Fabio Buonarota, tromba; Walter Calafiore, sax; Max Tempia, pianoforte. Info: Fondazione CRBiella 015 0991868, www.selvaticafestival.net.

Mercati e fiere

A Cavaglià, Centro Polivalente, il Festival dei Menhir, oggi l'inaugurazione alle 19, servizio cucina dalle 19,30 e Festa della Birra a seguire. Info: info@forzavitale.info.

A Graglia, presso l'area festeggiamenti regione Campra, la fiera primaverile di maggio. Ogni sera, servizio cucina con menu alla carta e piatto speciale del giorno e a seguire serata danzante (stasera disco, sabato liscio, domenica K Machines Cartoon rock band in concerto). Info: 340 4087313; 333 9714556.