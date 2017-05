A tutta musica, sport e arte in piazza Duomo

BIELLA - Tanta musica a partire alle 15 di oggi, in piazza Duomo. Ma non solo. Durante il pomeriggio sono previsti eventi sportivi, artistici e ludici; esibizione di giovani band emergenti. E dalle 21 concerto di "Sephora" seguito dai "The Sun». L'evento è organizzato dall Pastorale Giovanile.

I Sephora

Nata nel 1982, Biellese D.O.C., inizia la sua carriera musicale a soli 16 anni, pubblica il suo primo album nel 2012. Con i suoi testi cerca di trasmettere messaggi profondi su temi difficili come l’integrazione, la fraternità e l’accoglienza. Il suo genere è principalmente pop-dance, anche se alcune canzoni possono rientrare in un genere più folkloristico.

I The Sun

I «The Sun» sono un gruppo nato nel 1997. Il gruppo è composto da quattro ragazzi: Francesco, Riccardo, Matteo, Gianluca. Nati come un gruppo punk-rock hanno avuto successo sia in Italia sia nel resto del mondo con il nome «Sun Eats Hours». Nel 2010 hanno deciso di cambiare il stile di vita e il loro nome, trasformandosi semplicemente nei «The Sun». Dopo la loro rinascita hanno inciso 3 album, che hanno fatto il giro del mondo. Le loro canzoni portano la testimonianza della loro conversione.