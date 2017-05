Festa della mamma e azalee della ricerca

BIELLA - Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma e della giornata nazionale delle Azalee della ricerca, il Fondo Edo Tempia, sede provinciale dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro) promuove la distribuzione delle piantine per la provincia di Biella. I volontari del Fondo Edo Tempia saranno a Biella, in Piazza della Trinità (nei pressi dei portici del Comune) per distribuire, in cambio di un contributo di 15 euro, le azalee. Sabato 13 maggio sempre i volontari del Fondo saranno anche a Cossato (piazza della Chiesa). La giornata è un appuntamento ormai storico che da sempre vuole sensibilizzare la ricerca sul cancro.