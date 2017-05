Meteo Biella, le previsioni per sabato 6 maggio

BIELLA – Di nuovo nuvole sulla città e sul territorio. Il cielo di oggi sarà inizialmente nuvoloso, coperto nelle ore centrali con visibilità ridotta e rasserenamenti in serata a partire dal settore sudoccidentale. Ci saranno precipitazioni deboli rovesci sparsi a ridosso delle Alpi al mattino, in estensione al resto della regione nel corso della giornata, anche a carattere temporalesco. Attenuazione in serata a partire dal settore occidentale con esaurimento dei fenomeni nella notte. Quota neve sui 2100 m, in calo fino a 1800-1900 m al pomeriggio. Lo zero termico è in calo fino a 2300-2400 m in serata. Nuovo rialzo nella notte. I venti al mattino saranno moderati o forti da sudovest sulle Alpi, moderati da sudest sull'Appennino, deboli da est in pianura; nel pomeriggio generale rotazione dai quadranti settentrionali con intensificazione sul settore appenninico e sulle pianure. Sono attese raffiche sostenute in corrispondenza dei temporali. La temperatura minima sarà di 12°C mentre la temperatura massima di 16°C.