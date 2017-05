Biella e dintorni: 8 appuntamenti per sabato 6 maggio

BIELLA – Giornata d'arte, sport e feste in paese. Dovete solo scegliere quello che fa più al caso costro. Ecco i nostri consigli.

Eventi speciali

Inizio delle mostre della Rassegna Selvatica in tutta la città: allo Spazio Cultura Fondazione CRBiella, via Garibaldi 14, Stefano Zagaglia «The call of the wild»: lo Spazio Cultura si trasformerà in un colorato bestiario grazie ai ritratti di Stefano Zagaglia. Orari: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30, sabato, domenica e venerdì 2 giugno dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito. A Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, le mostre di M. Adlington e M. Libra. A Palazzo La Marmora, corso del Piazzo 19, le mostre primordiale e Alberto La marmora. A Casa Zegna di via Marconi 23, Trivero, la mostra temporanea a cura di Maria Luisa Frisa. Lavorazioni al limite per tessuti che ci accolgono e ci proteggono ed altri che diventano rivestimenti per oggetti fuori scala. Personaggi e giochi in una fantasmagorica interpretazione surrealista. Alle 15 l'inaugurazione e, su prenotazione, dalle 15,30 alle 18 il laboratorio per bambini da 4 anni in su. La mostra è visitabile ogni domenica pomeriggio dalle 14 alle 18. Ingresso: intero 3 euro, ridotto 2 euro (gratuito la prima domenica di ogni mese). A Biella, al Museo del Territorio Biellese, via Quintino Sella 54b,Be Natural/Be Wild. Concorso Nazionale di Pittura dedicato alla natura - prima edizione: la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha lanciato un concorso artistico per dare spazio all'arte che racconta la Natura, nell'ambito dell'edizione 2017 di Selvatica.

Outdoor e sport

A Tollegno, la terza edizione del Trofeo Tollegno 1900. La mission del Trofeo rimane quella di sponsorizzare le eccellenze del territorio biellese, in una due giorni all'insegna dell'eleganza, della competizione e del divertimento. Anche quest'anno, il Trofeo Tollegno 1900 è partner e gara di apertura del challenge Riflessi Biellesi 2017. Info: nicola@nsevents.it.

A Cavaglià dalle 8.50, da Santhià verso Canterbury (ma solo fino a Cavaglià). Ritrovo sulla piazza Roma di Santhià. Partenza ore 9. Rientro fra le 12 e le 13 (trasporto organizzato). Partendo da piazza Roma (municipio), a Santhià, seguiremo la via Francigena in direzione Canterbury, giungendo fino alla parrocchiale di San Michele, a Cavaglià. Giunti a Cavaglià si potrà decidere di fare ritorno a Santhià con i mezzi messi a disposizione dall'organizzazione, oppure di tornare a Santhià utilizzando un percorso in parte diverso. Circa 3 ore di cammino, in tutto 11 km (21 con il ritorno), per la maggior parte su strade sterrate, dislivello circa 80 metri; camminata aperta a tutti, cani e gatti compresi. Caldamente consigliate le calzature adatte a terreni non asfaltati. La camminata si svolgerà con qualunque condizione atmosferica. Sono gradite le offerte, come contributo alle spese di manutenzione della Via Francigena. Escursione condotta da Marcello Vallese, guida ambientale escursionistica. Info: 338 6980535, viafrancigenacavaglia@gmail.com.

Fiere e mercati

Dalle 10 a Cavaglià la festa dei Menhir con il mercatino, falconieri di Hieramatra, musica con i Mac Hantock e animazione con Li Nadari Giullari. Alle 14.30, workshop di ricerca delle energie telluriche tra i menhir «Megaliti, luoghi di potere»; stage di QiGong per bambini. Alle 15.30 conferenza «I menhir di Cavaglià, il megalitismo e le pietre sacre in Piemonte», are 17.15 dimostrazione del Qigong Da Wu, alle 17.30 alle 19 stage di di Qigong (Lavoro sull'energia interna). Alle 19 ottava Edizione del campionato Mondiale di Panissa; alle 19 alle 20 e 22.30 – 23.30 concerto d'arpa celtica; alle 21 concerto delle «Mondine». Info: info@forzavitale.info.

Workshop e corsi

A Cerrione, Vergnasco, presso il polivalente, stage incentrato sulle danze di Cogne (Valse di Cogne e monferrine) con Rinaldo Doro e Beatrice Pignolo e dalle 21 un bal folk in cui protagonista è la tradizione. Info: Ass. Biella Trad 334 3927167, www.biellatrad.it, associazionebiellatrad@gmail.com.