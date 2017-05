Gli investimenti a impatto positivo di Sella Gestioni

BIELLA - Più di 24mila bambini vaccinati, contribuendo alla diminuzione della mortalità infantile, quasi 1.800 finanziamenti erogati a persone con basso reddito e piccoli imprenditori, riduzione delle emissioni di gas serra per 108mila tonnellate, 6mila tonnellate di rifiuti riciclati. Sono solo alcuni dei risultati, concreti e misurabili, pubblicati nella nuova edizione del Report di Impatto 2016 del fondo Investimenti Sostenibili di Sella Gestioni, il primo fondo in Italia caratterizzato da una politica di investimento ad Impatto.

I development goals dell’ONU per la finanza che vuol cambiare il mondo

Il Report è sostanzialmente un bilancio, il primo del suo genere in Italia, che illustra i risultati ambientali e sociali raggiunti grazie agli investimenti effettuati dal fondo Investimenti Sostenibili nel corso dell’anno. Il fondo si rivolge sia agli investitori istituzionali, sia ai risparmiatori, che vogliano guardare oltre al semplice guadagno, proponendo soluzioni competitive dal punto di vista finanziario e propositive da quello sociale e ambientale. In questa seconda edizione, per rendere ancora più efficace la comunicazione degli obiettivi raggiunti, è stata utilizzata la classificazione delle Nazioni Unite per esporre gli impatti generati dagli investimenti del fondo nel corso del 2016. In particolare, si è fatto riferimento ai 17 sustainable development goals individuati dall’Organizzazione, ossia quegli obiettivi globali per cambiare il mondo, necessari per raggiungere tre traguardi nei prossimi 15 anni: porre fine alla povertà estrema, combattere la disuguaglianza e l'ingiustizia, porre rimedio al cambiamento climatico.

Da Sella Gestioni finanziamenti a donne e piccoli imprenditori, vaccini, acqua potabile

Nel Report di Impatto, per ognuno dei 17 obiettivi, sono riportati i risultati concreti ottenuti: ad esempio, in riferimento all'obiettivo «buona salute» nel corso 2016 sono stati vaccinati 24.600 bambini ed è stato possibile migliorare le condizioni sanitarie di 120.528 persone; negli obiettivi «acqua pulita e servizi igienico sanitari» e «ridurre le disuguaglianze» sono stati prodotti quasi 3 milioni di metri cubi di acqua potabile e 621 persone ne hanno avuto accesso per la prima volta; per le categorie «sconfiggere la povertà» e «parità di genere» sono stati erogati finanziamenti a 1.748 persone a basso reddito e a piccoli imprenditori nelle aree in via di sviluppo e più del 60% di questi finanziamenti è stato destinato a donne.

Investimenti competitivi e ad impatto positivo su sociale e ambiente

Investimenti Sostenibili, di cui MainStreet Partners è investment advisor, non si limita a escludere gli strumenti finanziari emessi da società coinvolte in settori notoriamente poco etici o da stati sovrani in cui non siano rispettate le libertà individuali, ma investe in strumenti in linea con aspetti ambientali, sociali e di governance che generano un impatto positivo. «La seconda edizione del Report di Impatto del nostro fondo – ha spiegato Nicola Trivelli, amministratore delegato e direttore generale di Sella Gestioni – si inserisce in un contesto caratterizzato dalla sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e conferma la volontà di Sella Gestioni di partecipare concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale, fornendo al contempo uno strumento di investimento in grado di generare un ritorno finanziario competitivo».