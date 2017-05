Manganello nel bagagliaio dell'auto, giovane finisce nei guai

VIGLIANO - Un giovane residente nel Comune di Cossato (P.D., 28 anni) è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. In pratica gli agenti hanno rinvenuto nella sua automobile uno sfollagente in acciaio, allungabile fino a 65 centimetri. Il controllo è avvenuto a Biella, nella serata di giovedì. A bordo dell'auto c'era un amico del giovane denunciato alle autorità, sul quale però non è emersa alcuna irregolarità. L'arma impropria è stata trovata dagli uomini in divisa all'interno del bagagliaio.