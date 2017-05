Biella e dintorni: 11 cose da fare domenica 7 maggio

BIELLA – Domenica di convivialità e ricca di esperienze tra natura, feste di paese, musica e interessanti conferenze. Ecco i nostri consigli per trascorrerla al meglio.

Sport e outdoor

In Piazza del Monte a Biella, la pedalata in rosa. Pedalata cicloturistica con percorso cittadino di 8 km, finalizzata alla promozione dell'utilizzo della bicicletta e della mobilità sostenibile. Potrà partecipare ogni genere di bicicletta. (Strada, ciclocross, citybike, bmx, E-bike, downhill, enduro, ciclocross, crosscountry, dirt, ecc...). I partecipanti, all'iscrizione, riceveranno una maglietta rosa e un campanellino per la propria bici. Seguiranno punto ristoro, musica e stand con prodotti locali. Partenza alle 11 e arrivo in Piazza del Monte. Organizza Biella Cycling Movement. Info: barchietto.nicola@gmail.com, Assessorato allo Sport Città di Biella 015 3507630, u_sport@comune.biella.it.

Alla Trappa di Sordevolo, la magia della Natura e l'armonia dello Yoga: una giornata immersi nell'incanto della bassa Valle Elvo. Dalle 10 alle 16. L'escursione ripercorre caratteristici sentieri che rendono omaggio a questa valle, mostrando le innumerevoli bellezze naturalistiche che la compongono. In compagnia di SaraYoga&Run, istruttrice di yoga, trascorreremo una piacevole giornata immersi nella natura della Valle Elvo, unendo l’attività del trekking alla disciplina dello yoga. Dedichiamo una giornata alla scoperta di due luoghi della tradizione biellese: la Trappa Sordevolo e il Circolo San Grato Sordevolo. Costi adulti: €25, bambini fino a 14 anni: €10. Per info e prenotazioni: Mauro: 324-9038041, Max: 328-4061330, info@nabumbo.com.

Gite G.a.s.b. 2017 il Mortigliengo questa mattina dalle 8 ecco il percorso. Ex Mulino Susta m.400 – Cerruti m.550 – Baltigati m. 578 – La Sella m.675 – Colma m.670- Madonna del Sabbione m.607 – Molinengo m.466 – Ex Mulino Susta m.400. Tempo di percorrenza 4 ore e mezza. Percorso escursionistico ad anello su sentieri, piste ed in parte strade asfaltate. Info: Silvio Falla 015 26110 o 335 8164249, Filippo De Luca 015 8495024 o 335 6296489.

A Bielmonte Oasi Zegna, quarta tappa del circuito nazionale «4Enduro», autorizzato Fci (Federazione Ciclistica Italiana). Quattro i testimonial d'eccezione: Alex e Denny Lupato, Davide Sottocornola e Matteo Raimondi, campioni plurimedagliati, che insieme vogliono portare in primo piano i tracciati piemontesi. Info: www.4enduro.com, info@oasizegna.com.

Musica

A Biella Piazzo, Accademia Perosi, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24, duo violino e pianoforte: Roberto Ranfaldi (violino) e Andrea Bacchetti (violoncello). Info: Accademia Perosi 015 29040 - 015 352828, www.accademiaperosi.org, biglietteria@accademiaperosi.org.

Al Museo del Territorio Biellese, arte e musica si incontrano nelle sale del museo da poco riallestite e ampliate. I saloni del Cinquecento e del Seicento così come le nuove sale in cui sono state allestite le collezioni di pittura dell'Otto e Novecento, diventeranno scenario di interventi musicali che si alterneranno a focus di carattere storico-artistico che prenderanno spunto dalle opere esposte.

L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Oggi: il Novecento (Francesca Nicoli storica dell'arte – Riki Massini chitarra fingerstyle). Appunti musicale di Alberto Galazzo. Info: UPBeduca 015 8497380 o 338 3865500, cultura@comune.biella.it.

Arte e cultura

Alla Trappa di Sordevolo, l'Associazione, movimento artistico e culturale di rigenerazione. Nel grande relitto abitato della Trappa. Dalle ferite, dalle cicatrici, dalla memoria, storie di rigenerazione ispirate dal Kintsugi, l'arte di riparare con l'oro. Orari: domenica e festivi dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: Giuseppe Pidello 349 3269048, coordinatore@ecomuseo.it.

Fiere e mercati

Dalle 10 a Cavaglià, festa dei menhir con il mercatino, falconieri di Hieramatra, musica con i Mac Hantock e animazione con Li Nadari Giullari. Alle 14 stage di Qigong per bambini; alle 14.30 conferenza: «I Celti e il rito delle teste mozzate»; alle 16.15 dimostrazione del Qigong «DA WU»; dalle 16.30 alle 18 stage di Qigong (Lavoro sull'energia interna). Dimostrazioni e stage di Qigong a cura dell'associazione Forza Vitale. Info: info@forzavitale.info.

A Pray, la terza edizione di «Corri con la zattera», corsa competitiva (4 km) e camminata e giro per i più piccoli (2 km). Pic nic in compagnia: tavoli a disposizione in tutto il Parco per pranzi e merende, servizio bar, trucca bimbi, animazione, musica dal vivo con Enrico Vinzia. Specialità: polenta, toma, salamelle alla griglia, patatine fritte, crostata di mele e biscotti «Prolocotti». A merenda pane e Nutella gratis per tutti i bambini. Inoltre, presso il centro commerciale in via B. Sella, primo Vespa ritrovo. Info: Pro Loco Pray 393 3366053 o 345 5115491, www.prolocopray.it, info@prolocopray.it. Dalle 9 a Occhieppo Superiore, regione Castellazzo, la fiera del bestiame. Programma:alle 9 arrivo espositori e sistemazione capi, alle 12 premiazione espositori, alle 12.30 piatto caldo in allegria, alle 17 fine manifestazione. Accompagneranno la manifestazione vari mercatini.

Corsi e workshop

A Pettinengo, presso l'associazione Casa Clementina in via Italia 6, corso di tintura naturale con funghi e licheni (2 giorni). Classificazione dei funghi e licheni tintori, estrazione dei colori e tintura sulla lana (tessera associativa annuale euro 20 + corso euro 250). Info: Associazione Casa Clementina 348 3326570, www.casaclementina.eu, casaclementina@alice.it, dalle 15.30 alle 23.

Alla Fabbrica della Ruota di Pray, G-Local. Un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo-origine primordiale di piante e frutti e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: Sapori...di noce in collaborazione con Rete Ecomuseale Biellese, Sapori Biellesi e DocBi (Mina Novello). Costo 40 euro. Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare Nel caso di partecipazione ad un secondo appuntamento si può godere dell'agevolazione che prevede la restituzione di 5 euro spesi per il primo incontro. Info: 348 3679268 - 349 3310977.