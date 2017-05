Meteo Biella, le previsioni per domenica 7 maggio

BIELLA – Una domenica soleggiata ci aspetta. Oggi il cielo sarà generalmente sereno anche se nelle ore prima dell'alba si registreranno residue velature e nubi basse sul Piemonte orientale, con locali riduzioni di visibilità; annuvolamenti orografici localmente consistenti sulle Alpi di confine occidentali e settentrionali. Debole nevischio è previsto sulle creste di confine alpine nordoccidentali e settentrionali oltre i 2000 m. Lo zero termico è in aumento sui 2800 m, con valori inferiori sui rilievi nordoccidentali di confine. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali a tutte le quote; moderati o localmente forti sulle Alpi, moderati sull'Appennino e deboli in pianura. Rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali al mattino e in quelle settentrionali al pomeriggio, in estensione alle pianure adiacenti. La temperatura minima sarà di 11°C la temperatura massima di 25°C. Buona giornata.