Cossato, ennesimo assalto alle slot machine

COSSATO - Ennesimo colpo ai danni di titolari di sale giochi o bar, comunque con spazi per le slot machine. Che si tratti di una vera e propria banda? L'ultimo assalto di questo tipo è avvenuto ieri pomeriggio, quando ignoti si sono introdotti nel circolo Harley Dance della città, in via Martiri della Libertà (il precedente).

I fatti

I ladri hanno forzato il lucchetto dell'ingresso, in un momento in cui il circolo era chiuso al pubblico. I malviventi hanno quindi danneggiato tre macchinette, rubando tutto il contenuto di monete. Inoltre hanno rotto una quarta macchinetta, cambia soldi. Ingenti i danni, che potrebbero essere di diverse migliaia di euro. Prima di andare via, i ladri, hanno preso anche alcune bottiglie di alcolici dalla riserva del circolo. Sui fatti indagano i carabinieri.