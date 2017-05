Meteo Biella, le previsioni per lunedì 8 maggio

BIELLA – Primo giorno della settimana di sole sulla città e su tutto il territorio. Il cielo sarà sereno con velature nelle ore prima dell'alba e nubi orografiche sulle Alpi settentrionali di confine. Non ci saranno precipitazioni. Lo zero termico sarà stazionario sui 2800 m con valori inferiori sulle Alpi settentrionali. I venti soffieranno da nord a tutte le quote; moderati in montagna con rinforzi su Alpi e vallate settentrionali e sull'Appennino, deboli in pianura con condizioni di foehn su Verbano, Novarese e Vercellese. Buona settimana.