Biella sconfitta, ma chiude al terzo posto in classifica

BIELLA - Biella termina il campionato confermando il terzo posto in classifica, pur cedendo in casa dell’Amatori Alghero alla fine di un match giocato per buona parte al limite del break. In palio quest’oggi, solo la soddisfazione di afferrare l’ultima vittoria e Biella ci ha provato disperatamente, fino al fischio finale.

La gara

La prima frazione, giocata interamente con il vento contro, ha visto i gialloverdi primeggiare dopo aver conquistato due mete: la prima al 15’ segnata da Vaglio Moien e trasformata da Poli, e la seconda al 29’ una meta tecnica senza trasformazione. Nel momento esatto in cui Poli cercava i pali da posizione frontale, i padroni di casa schierati sotto alle acca, sono avanzati fino a stoppare il calcio. Una serie di rimbalzi non controllati e il primo centro dell’Alghero va a depositare l’ovale dalla parte opposta del campo oltre la linea di meta. Anversa non trasforma. Biella rimane in vantaggio anche quando Alghero si ripete e segna allo scadere.

La ripresa

La ripresa si apre in favore dei padroni di casa, già in meta al 6’, ma i gialloverdi contrastano e al 16’ Tommy Pellanda segna la terza meta, Poli trasforma e Biella torna al comando 17-19. Al 19’ un fallo commesso dai gialloverdi in difesa, concede al cecchino nero Anversa l’opportunità di segnare tre punti e Alghero sorpassa, ma di un solo punto. Biella combatte ancora, ma fatica ad avanzare e le poche volte che riesce ad oltrepassare la metà campo, commette errori in finale. Partita e sogni di gloria, vengono affossati definitivamente all’ultimo minuto, quando Samuele Gonzalo segna l’ultima meta della giornata.

Amatori Alghero - Biella Rugby 25-19 (10-12)

Marcatori: p.t. 15’ m. Vaglio Moien tr. Poli (0-7); 29’ m. tecnica n.t. (0-12); 30’ m. Pesapane n.t. (5-12); 40’ m. Delrio n.t. (10-12). s.t. 6’ m. Pesapane tr. Anversa (17-12); 16’ m. Pellanda tr. Poli (17-19); 19’ c.p. Anversa (20-19); 39’ m. Samuele n.t. (25-19).

Amatori Alghero: Peana; Martiri, Serra, Delrio, Pesapane; Samuele, Anversa; Ruiz, Giacci, Ceglia; Lupi, Paco; Greco, Daga (cap.), Spirito (17’ st Bonetti). A disp.: Ilie, Fall, Mura, Madeddu, Bomba, Paddeu. All. Marco Anversa.

Biella Rugby: Maia; Poli, Ongarello, C. Musso, Savio (16’ st Fizzotti); Grosso, Ghitalla; Pellanda, Gorla, F. Musso (cap.) (32’ st Guelpa); Panaro, Pizzanelli (26’ st Eftimie); Vaglio Moien, Pallaro (10’ st Romeo), Panigoni (1’ st Gatto). A disp.: Zamolo e Salino. All. Callum Roy McLean.

Arbitro: sig. Gabriel Chirnoaga.

Punti in classifica: Amatori Alghero 5, Biella Rugby 1.

Serie B girone 1 – Risultati 22a giornata: Cus Milano – Monferrato 36-24; Cus Torino – Sondrio 19-24; Amatori Capoterra – VII° Torino 37-14; Cogoleto – Piacenza 14-50; Amatori Alghero – Biella Rugby 25-19;Lecco – Rovato 15-21.

Classifica. Cus Torino punti 89; VII° Torino 79; Biella Rugby 70; Amatori Alghero 65; Piacenza 59; Cus Milano 57; Monferrato 56; Lecco 55; Sondrio 43; Amatori Capoterra 40; Rovato 39; Cogoleto 14.