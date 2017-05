Andorno, trovata senza vita in casa

BIELLA - Da un paio di giorni il fratello non aveva più avuto sue notizie. Rossella Rosso, 52 anni di Andorno è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione. Il comportamento sospetto della donna ha portato il fratello a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco in modo da poter entrare nell'abitazione in cui Rossella Rosso viveva sola nonostante i problemi di salute. Sul posto anche i sanitari del 118 che, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della cinquantenne. La donna era molto conosciuta in paese.