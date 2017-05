Gioco d'azzardo, ecco il convegno contro le dipendenze

BIELLA - Venerdì 12 maggio alle 19,30 a Palazzo Gromo Losa ci sarà un incontro promosso dal Tavolo GAP, il gruppo di lavoro - che vede in prima linea il Servizio per le dipendenze dell’Asl Bi e tutte le associazioni biellesi che si occupano di tale tema – la cui mission è quella di focalizzare l’attenzione sul gioco d’azzardo patologico per poi mettere in campo iniziative e attività che possano contrastarlo. Occorre Accendere i riflettori sul gioco d’azzardo e farlo proprio partendo dai messaggi comunicativi che possono rilevarsi ingannevoli.

Gioco d'azzardo e messaggi ingannevoli

«Azzardo: immaginari collettivi e prospettive per una sensibilizzazione efficace»; è questo il titolo scelto per un incontro aperto al pubblico e organizzato in un orario serale proprio per favorire la partecipazione della popolazione. Saranno presenti l’assessora alle politiche sociali e assistenziali del comune di Biella Francesca Salivotti e in rappresentanza dell’Azienda sanitaria locale la dottoressa Ssa Loredana Acquadro, psicologa, psicoterapeuta del SER.D dell’Asli. Ospite particolare e relatore sarà Michele Marangi, media educator che progetta e conduce percorsi formativi sull’utilizzo dei media in riferimento a tematiche culturali e sociali. Sarà lui ad analizzare con spirito critico i messaggi sociali e comunicativi ingannevoli, in particolare delle pubblicità, che spingono ad arte le persone a tentare la fortuna col gioco; a tal punto da indurli a ritenere che certe circostanze li possano avvicinare alla vincita.