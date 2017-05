L’Abi chiude la stagione a quota 46 punti

BIELLA - Giunge al termine la stagione 2016/2017 dell’Abi Logistics Biella, che chiude il campionato al sesto posto con 46 punti conquistati frutto di 16 punti e 10 sconfitte e con qualche rimpianto per i punti persi nella fase centrale del campionato per qualche problema fisico di troppo. Le biellesi hanno terminato il campionato perdendo per 3-1 sul campo del Yamamay Busto Arsizio, pur in set sempre tirati. La gara di ieri è stata anche l’ultima sulla panchina nerofucsia di coach Alberto Colombo, che lascia dopo un decennio la società biellese.

La gara

L’ultimo sestetto della stagione di coach Colombo vede in campo Mariottini in palleggio, Morandi opposta, Peruzzo e Irene Zecchini (rientrata dopo i problemi fisici dell’ultima gara), Rocci e Capano bande con Baratella libero. La prima parte del set arride alle biellesi, che passano a condurre sul 4-5 e si presentano alla pausa tecnica avanti di tre lunghezze (5-8). Le padrone di casa, però, non si fanno scoraggiare, si riportano avanti (11-9, time out Colombo) e si presentano in vantaggio alla seconda pausa tecnica (16-13). Le biellesi faticano a riavvicinarsi, nonostante l’ingresso di Herrnhof al posto di Laura Capano (21-17) e le padrone di casa possono chiudere il set sul 25-20.

Seconda frazione

Coach Colombo riparte con Herrnhof al posto di Capano (entreranno anche Piccioni e Bevilacqua). Busto parte meglio (4-2) e arrivano davanti al time out tecnico (8-6); questa volta, però, sono le biellesi a non mollare e a tornare avanti dopo aver impattato a quota 10. Il vantaggio delle biellesi si allarga (16-12) e lievita fino al 13-18; le nerofucsia, però, si inceppano (16-19) e si fanno raggiungere dalle padrone di casa costringendo Colombo a fermare il gioco (20-20). Al rientro in campo l’Abi piazza il parziale decisivo e conquista il set (21-25).

Terza frazione

Le nerofucsia ripartono forte anche nel terzo set (4-8 alla pausa tecnica) e continuano a condurre anche nella seconda parte del set (14-16); ma al rientro in campo l’Abi si ferma e subisce un contro parziale delle padrone di casa che costringe Colombo a fermare il gioco due volte (17-16, poi 21-17). L’Abi trova la forza per rifarsi sotto (23-22, time out Busto Arsizio), ma è troppo tardi: Busto torna avanti nel conteggio dei set.

Ultima frazione

L’equilibrio torna a regnare sovrano nelle prime battute del quarto set: l’Abi, sfruttando anche il doppio cambio con D’Ettorre e Piccioni, arriva davanti alla pausa tecnica (6-8), poi le padrone di casa ristabiliscono l’equilibrio nella parte centrale del set (12-12) e si portano avanti alla seconda pausa tecnica (16-13). Nell’ultima parte della frazione le padrone di casa spingono nuovamente sull’acceleratore e scavano un solco tra loro e le nerofucsia (22-16, time out Colombo). L’Abi prova un timido tentativo di rimonta (23-20) ma senza successo: Busto chiude sul 25-21 e saluta il pubblico di casa vincendo 3-1.

YAMAMAY BUSTO ARSIZIO - ABI LOGISTICS BIELLA 3-1 (25-20,21-25, 25-23, 25-21)

Abi Logistics Biella: Mariottini 1, Morandi 16, Peruzzo 5, Irene Zecchini 12, Rocci 12, Capano 1, Herrnhof 7, Piccioni, Bevilacqua 1, Vecco Garda, D’Ettorre, libero Baratella. N.e. Guiotto, Clara Zecchini. Allenatore Colombo e Bernini.

Yamamay Busto Arsizio: Monza 1, Cicolini 14, Sartori A. 13, Peruzzo 13, Badini 13, Sartori B. 3, Colombano 6, Pernolozzi 2, libero Negretti. N.e. Bellanda, Lualdi, Bolzoneti, Caruso, Fantini.

Altri Risultati: King Cup Bodio-Iglina Albisola 3-0, Memit Senago-Lilliput Pallavolo 0-3, Acqua Calizzano Carcare-Pavic Romagnano 0-3, Canavese Volley-Uniabita Cinisello 3-0, Colombo Certosa-Polar Busnago 0-3, Fordsara Unionvolley-Parella Torino 0-3.

Classifica: Parella Torino 62, Pavic Romagnano 60, Canavese Volley 55, Uniabita Cinisello 54, , King Cup Bodio 49, Abi Logistics 46, Iglina Albisola 43, Memit Senago 38, Lilliput Pallavolo 38, Acqua Calizzano Carcare 37, Yamamay Busto 31, Polar Volley Busnago 17, Fordsara Unionvolley 15, Colombo Certosa 1.