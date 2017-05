Biella di sera: 3 cose da fare lunedì 8 maggio

BIELLA – La settimana comincia all'insegna del relax. Ecco qualche spunto per nutrire corpo e spirito anche questa sera.

Gusto

Al Lorien Pub di Biella, la degustazione di Whisky guidata a tutta torba: parleremo di torba e con naso e palato curiosi, andremo a destreggiarci tra torba marina e torba di terra. La serata è a numero chiuso per cui serve la prenotazione convalidata da caparra. Info e prenotazioni 015 405269 - 377 1960096.

Mostre

Al Nuovo Ospedale di Ponderano l'inaugurazione della mostra: due ruote e una vetta. Il potere terapeutico della montagna e dell'esercizio fisico. Vernissage alle 18.15, con l'intermezzo musicale di Arianna Reali, violinista. Info: Ufficio Urp Asl Bi 015 15153920.

Musica

Questa sera il duo biellese Gibilterra (Riccardo Ruggeri, voce e Martino Pini, chitarra) In onda nel programma tv Edicola Fiore condotto da Fiorello presenteranno il loro nuovo singolo «Da domani torno in me». Seguiteli su Sky Uno Hd e su Tv8 alle 20.30 o in streaming a questo link: http://tv8.it/streaming.html.