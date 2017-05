Due medici dall'Africa a Biella: obiettivo specializzazione

BIELLA - Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra l’Asl di Biella e l’ospedale di Cumura, in Guinea Bissau nell’Africa Occidentale. Stamani sono arrivati all’ospedale di Biella Nelson Alfonso Nhacra e Vanira E.P.A. De Almada; rispettivamente infettivologo e ginecologa che da oggi frequenteranno l’ospedale «Degli Infermi» per perfezionare la loro formazione.

Il progetto

Un progetto in cui l’Asl Bi crede, reso possibile grazie al sostegno e la collaborazione di più protagonisti. L’iniziativa è stata avviata già l’anno scorso con l’apporto del dott. Francesco Cavallero, medico veterinario dell’Asl di Biella in qualità di sindaco di Casalborgone, che aveva risposto all’appello lanciato da Padre Armando Cossa, direttore sanitario dell’ospedale africano. A coordinare tutte le attività logistiche e organizzative è stato il dott. Angelo Penna, direttore sanitario Asl BI, insieme alla dott. Ssa Paola Trevisan della direzione medica ospedaliera. Prezioso il sostegno della Fondazione «Maria Bonino» di Biella che anche per il 2016 ha scelto di farsi carico interamente delle spese di vitto e alloggio presso l’Ospedale e al Cottolengo, dove i due medici saranno ospitati durante il soggiorno.

A Biella per apprendere tecniche e metodo di lavoro

33 e 32 anni, questi giovani medici sono a Biella per apprendere tecniche e metodi di lavoro non ancora sviluppati a Cumura. In particolare nel caso del dott. Nelson – per il secondo anno al «Degli Infermi» - per proseguire l'apprendimento anche in campo ecografico; per la dott.ssa De Almada invece sarà una occasione preziosa per apprendere la tecnica del parto cesareo e le procedure di anestesia necessarie.«Continuiamo a credere in progetti di questi natura – ha detto il direttore generale Gianni Bonelli - perché siamo convinti che la formazione e la cultura siano due aspetti fondamentali per crescere. Siamo felici che il nostro ospedale sia uno dei luoghi in cui questa forma di sviluppo viene resa attuabile». Una formazione sul campo da poter poi esportare in territori dove l’aids continua a mietere vittime e dove la capacità di eseguire un’anestesia e un taglio cesareo possono fare la differenza per salvare la via di mamme e neonati.