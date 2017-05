Meteo Biella, le previsioni per martedì 9 maggio

BIELLA – Qualche nuvola nel nostro cielo, ma nulla di preoccupante per la giornata di oggi. Il ciel cielo sarà poco nuvoloso con locali annuvolamenti al mattino sul settore orientale ed aumento della copertura sulle zone pedemontane dalla serata. Le precipitazioni saranno assenti salvo pioviggine sulle pianure orientali al primo mattino. Lo zero termico sarà in calo al mattino fino a 2400 m ed in successivo aumento fino a 2600-2700 m. Si registreranno venti deboli, nordoccidentali sulle Alpi e nordorientali altrove. La temperatura minima sarà di 10 °C mentre la temperatura massima toccherà i 22°C.