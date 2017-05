Ideabiella riconferma il suo presidente Alessandro Barberis Canonico

BIELLA – Sarà di nuovo Alessandro Barberis Canonico il presidente di Ideabiella, la manifestazione fieristica del comparto tessile inserita all'interno del più ampio contenitore di Milano Unica.

Gli amministratori del prossimo biennio

L’assemblea dei soci di Ideabiella, tenutasi ieri presso l’Unione Industriale Biellese ha nominato per il prossimo biennio i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Barberis Canonico (Vitale Barberis Canonico Spa), Ercole Botto Poala (Successori Reda Spa), Paolo Ferla (Lanificio Egidio Ferla Spa), Franco Ferraris (Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli Spa), Carlo Piacenza (F.lli Piacenza Spa), Fabio Re (Loro Piana Spa), Giorgio Ronchi (E. Thomas Spa), Karel Rosa (Lanificio di Pray Spa) e SergioTamborini (Marzotto Spa). Durante la successiva riunione, il CdA ha nominato Presidente Alessandro Barberis Canonico, che sarà affiancato da Ercole Botto Poala in qualità di Vice Presidente e da Karel Rosa come Tesoriere.

Superare insieme tutte le sfide

«Ringrazio l’Assemblea e il CdA per la riconferma della fiducia - ha dichiarato Alessandro Barberis Canonico, Presidente di Ideabiella - Ci attendono sfide impegnative, a partire dall’anticipo a luglio di Milano Unica, ma sono certo che, grazie alla forte coesione dei nostri associati e dei consiglieri, le sapremo ancora una volta affrontare con successo». Ideabiella organizza due volte all’anno, all’interno di Milano Unica, il Salone Italiano del Tessile, l’appuntamento internazionale più prestigioso dedicato alla presentazione stagionale dei migliori tessuti classici/evergreen di fascia alta per uomo, dove è, però, venuta crescendo una sempre maggior attenzione alle nuove proposte di tessuti di qualità per la donna.