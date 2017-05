Biella-Verona: è record di biglietti venduti

BIELLA - Voglia di rivincita in città. Riflettori puntati su gara 5, di mercoledì sera. Numeri importanti ed entusiasmo in crescendo sotto il cielo di Pallacanestro Biella, che soltanto nella giornata di ieri ha contato 1.300 sostenitori accorsi ai botteghini per assicurarsi un posto sugli spalti del Biella Forum. Tra poco più di quarantotto ore i rossoblù affrontano la Tenezis Verona nella quinta e ultima sfida della serie degli Ottavi di Finale Playoff. Chi vince vola ai quarti, tra le migliori otto squadre del campionato, contro Ravenna, quarta classificata in regular season nel girone Est. Un record da difendere, un match da vincere per continuare uno strepitoso percorso iniziato in estate, poi sul campo il 2 ottobre. Verso 3.000 e oltre spettatori. Sarà battaglia sportiva anche sugli spalti? Da Verona si annuncia l'arrivo di oltre 200 persone, con autobus messi a disposizione dalla società gialloblù.