Biella di sera: gli appuntamenti di martedì 9 maggio

BIELLA – Da oggi la città si anima di musica, balli e serate speciali. Ecco i nostri consigli per trascorrere una piacevole serata.

Musica

Alle 21.30 a Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, stasera suoneranno Big Babel Ensemble feat. Lamia Bedioui: Lamia Bedioui (Tunisia), voce, Alireza Mortazavi (Iran), santur, Fabio Gorlier, piano-harmonium, Stefano Risso, contrabbasso, Donato Stolfi, batteria. Info: info@biellajazzclub.com.

Locali

Al Senza Tempo di Piazza Battiani a Biella, dalle 19 la serata Open: si prosegue con gli incontri tra single. Aperta solo ai single, per gli altri porte chiusissime. Ci sarà anche stasera Juan De Dios come facilitatore. C'è una sola regola: il facilitatore dirà cosa fare e farà parte della serata stare al gioco, senza schernirsi, ne rimanere in un angolo. Di angoli sono già piene le nostre case, quindi al Senza Tempo nessuno agli angoli. Ricordiamo che, vista l’importanza dell’argomento, la serietà, intesa come intelligenza nel considerare la serata, è d’obbligo. La serietà ma non la tristezza, anzi! Durante la serata, oltre all’aperitivo si potrà sentire della musica, giocare a quegli stupidi giochi che facevamo da ragazzi... perchè per trovare quello che avevamo allora, prima bisogna ritrovare la nostra voglia di giocare con spensieratezza. Per info: senzatempobiella@yahoo.it, 392 0122488.

Al Road Runner di Biella, la serata MarteDisco «Les Folies du MarteDisque». Il martedì notte di Biella. Special guest voice Ale Morbelli aka Alessandro Morbelli from Radio Mondo e 106 Pour le club.

Seminari e workshop

Allen 20.30 presso il centro per le famiglie Il Patio, via Orfanotrofio 16, l'incontro «Separarsi tra genitori: dalle norme (la nuova legge sul divorzio) alle emozioni» con Stefania Fontana, avvocato Presidente Aiaf Biella e Associazione Famillando, Ilaria Sala, avvocato e mediatrice familiare, Roberta Boccato, mediatrice familiare di Geco. A cura di Geco (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione). Ingresso gratuito con penotazione obbligatoria. Info: Il Patio 015 8352462 o 335 7920454, patio@consorzioiris.net.