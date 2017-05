Ritrovata sulla Trossi una ruspa rubata

BIELLA - La squadra di Polizia Giudiziaria della sezione stradale di Biella, ha recuperato nei pressi della strada Trossi, all'interno di un capannone industriale abbandonato, una pala gommata del valore di circa 120 mila euro rubata in un cantiere del Canavese.

La vicenda

I ladri avevano sostituito i lucchetti del capannone e nascosto il veicolo all'interno. L'obiettivo era quello di agire in tranquillità in un secondo tempo, cambiando le targhe del veicolo e il suo numero di telaio per riciclarlo all'estero. Al momento del furto del furto, commesso sicuramente da professionisti del settore, i ladri avevano disattivato i dispositivi di localizzazione gps della ruspa. Il veicolo è stato ritrovato e restituito al proprietario.