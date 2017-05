TuttoFood 2017, anche Menabrea e Botalla tra gli espositori

BIELLA - a TuttoFood 2017, la fiera internazionale riservata al B2B dedicata al food & beverage,in programma dall’8 all’11 maggio presso Fiera Milano, non mancheranno le aziende biellesi. I prima linea Birra Menabrea e Botalla Formaggi che per l'occasione accompagneranno Capanna Prosciutti, in un unico format del gusto ormai consolidato nello spazio espositivo de «Il Gusto al Cubo».

Sinergia, valori e qualità

Storia, tradizione, innovazione e passione accomunano le tre realtà italiane ed i loro prodotti. Protagonisti del Gusto al Cubo anche in questa edizione saranno le birre Menabrea, i formaggi Botalla con sfiziose degustazioni, per esaltare il gusto ed i sapori del made in Italy. «Abbiamo sempre creduto nella sinergia tra realtà che condividono gli stessi valori: il Gusto al Cubo ne è una dimostrazione - afferma Franco Thedy, AD di Birra Menabrea - Le nostre birre sono presenti in 36 paesi nel mondo: un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma Menabrea come eccellenza italiana nel mondo». Simona, Andrea e Stefano Bonino, alla guida di Botalla Formaggi commentano: «Per noi questa edizione di TuttoFood è un po’ speciale, perché cade in un anno speciale, quello in cui festeggiamo i 70 anni dell’azienda. Allo stand, come da tradizione, tutto sarà improntato sull’accoglienza dei nostri ospiti, con alcune novità da presentare. In particolare, la fiera sarà l’occasione di svelare i nuovi abiti di tutto l’assortimento dei nostri formaggi. E anche quest’anno ci sarà una novità da degustare, una nuova interpretazione del latte delle aziende agricole del biellese, adoperato per la produzione dei formaggi di famiglia Botalla. La nostra ricerca della continua innovazione, in un equilibrio capace di armonizzare ciò che è stato fatto con ciò che c’è e che serve oggi, è stata alla base delle novità che presenteremo quest’anno, che sempre di più cercano di rispondere, anche nel packaging, alle richieste che emergono dal mercato».

Gli altri biellesi

Alla quinta edizione di Tutto Food parteciperà anche il Caseificio Rosso in collaborazione con il Consorzio export Gourm.it. I formaggi saranno accompagnati dai vini della tenuta Centovigne, etichetta che a sua volta fa parte dell’associazione vignaioli delle Colline biellesi.