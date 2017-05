Mario Clerico nuovo presidente dei Collegio primari di oncologia

BIELLA - Mario Clerico, direttore del dipartimento di oncologia dell’Asl di Biella, è il nuovo presidente del Collegio Italiano Primari Oncologia Medica Ospedaliera.

L'elezione

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si sono svolte a Palermo, nell’ambito del XXI Congresso Nazionale. «Siamo molto orgogliosi - ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Gianni Bonelli - per questo risultato e porgiamo al dott. Clerico le congratulazioni per tale nomina prestigiosa. Come Azienda abbiamo posto tra i nostri obiettivi quello di divenire sempre più un punto di riferimento per il trattamento delle patologie oncologiche. Da sempre il dott. Clerico ha dato prova di saper lavorare in rete, operando affinché - attraverso la sinergia e collaborazione con altre realtà - si potessero costruire percorsi di assistenza condivisi. Sono certo che tale nomina contribuirà a rafforzare ulteriormente questa visione, definendo modalità di azione comuni che oggi più che mai, per trattare queste patologie, non possono che essere seguite».