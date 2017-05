Meteo Biella, le previsioni per mercoledì 10 maggio

BIELLA – Tornano le nuvole sulla città e sul territorio. Al mattino cielo ancora soleggiato con transito di velature sull'arco alpino e per lo più nuvoloso altrove per nubi basse. Nel corso del pomeriggio generale aumento della copertura su tutta la regione. Le precipitazioni saranno al mattino deboli e sparse sulla fascia pedemontana alpina e sul Verbano; dal pomeriggio rovesci sparsi, deboli o localmente moderati, su zone montane e pedemontane, in progressiva estensione alle pianure. Quota neve sui 2000-2200 m. Lo zero termico sarà in lieve calo sui 2400-2500 m a nord, in aumento a sud in serata tra i 2700 m ed i 2900 m. I venti soffieranno deboli sulle Alpi sudoccidentali, sudorientali sull'Appennino, in intensificazione dal pomeriggio. In pianura deboli da est con rinforzi sulle pianure orientali. La temperatura minima sarà di 11 gradi, mentre la massima sarà di 16°C.