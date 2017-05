Lavoravano come cuochi e camerieri, ma tutti in nero: la multa è salatissima

BIELLA - Sette persone in nero su altrettante al lavoro: cuochi, camerieri e addetti vari. E' costata una sanzione molto salta la situazione irregolare scoperta dai carabinieri, durante le recenti feste pasquali, in un agriturismo del Basso Biellese. Alla titolare dell'azienda, infatti, è stata contestata una multa da 12 mila e 500 euro. La donna (31 anni) ha pagato la sanzione, potendo così riaprire l'attività dopo la sospensione ordinata dall'autorità giudiziaria a seguito degli accertamenti degli uomini in divisa.

I fatti

I pratica i militari del Nucleo per la tutela del lavoro, nel corso in un controllo, durante un pranzo per una cerimonia, hanno riscontrato che tutti e sette i lavoratori dell'azienda erano privi di qualsiasi forma di contratto. Da qui i provvedimenti, compresa la regolarizzazione d'ufficio del rapporti in essere.