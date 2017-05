Dopo «Il Biellese» arriva «L'italiano». Francesco Pogni finalista del concorso per barman

BIELLA – Non è la prima esperienza positiva per Francesco Pogni, titolare del locale biellese Walhalla che trova sempre il modo di stupire i suoi concittadini. Il barman ha partecipato negli scorsi giorni al concorso nazionale organizzato da A.B.I. Professional, l’associazione nazionale barman, presso l’Eco Boutique & Design Hotel MO.OM di Olgiate Olona (Varese). Sui diciassette finalisti proveniente da diverse regioni italiane, Pogni si è classificato settimo creando il cocktail «L'italiano». A conquistare il primo posto del concorso nazionale è stata una Irene Deiara, di Arnad (Aosta).

Una competizione stimolante

Per preparare il suo cocktail il barman biellese ha utilizzato vermouth, bitter, foglie di menta, top di chinotto e crustas di cioccolato. «La difficoltà, la particolarità ma anche il divertimento di questa competizione consisteva nel creare un drink sul momento utilizzando i prodotti di varie aziende sponsor che venivano proposti in un tavolo poco prima dell'inizio gara - scrive Francesco Pogni su Facebook - bisognava quindi creare una ricetta, specificando gli ingredienti, le quantità, il metodo di preparazione, le decorazioni usate e la percentuale di alcool presente nel cocktail. Felice e contento per la bella esperienza fatta mi impegnerò nelle prossime competizioni a dare sempre il massimo, ma sempre vivendola con lo stesso spirito di semplicità e con voglia di conoscere persone che con la stessa mia passione portano avanti e credono in questo bellissimo lavoro».

Non è il primo successo

Nei mesi scorsi Francesco Pogni aveva raggiunto le semifinali del Campari Academy con il cocktail «Il Biellese» che è subito diventato un must del suo locale, il Walhalla dove è proposto con alcuni dei prodotti tipici del nostro territorio il biscotto di pasta di meliga e uno spiedino del nostro formaggio. Bellissime anche le immagini che il barman ha utilizzato per proporre la sua creazione: sullo sfondo infatti, i luoghi tipici del nostro Biellese.