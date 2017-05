Biella di sera, 4 cose da fare mercoledì 10 maggio

BIELLA – Serata cultura quella di mercoledì. Per il vostro tempo libero vi proponiamo i nostri consigli con la buona musica il cinema oppure una conferenza sui temi sociali.

Musica

Al The Second di via Matteotti a Biella, dalle 19.30 Il terzo appuntamento di Aperitivi Sonori. Questa sera si ascolteranno i suoni dell'acqua, di questo elemento mutevole e caratteristico che può assumere infinite forme e sfumature. Ospite d'onore della serata sarà Emanuela Scotti, bravissima pittrice che interpreterà attraverso i suoi dipinti lo scroscio dei torrenti, la calma dei laghi e il fluire dell'acqua nelle valli del Biellese.

Al Vecchio Mulino di Valdengo, la jam session blues. A Condurre la Jam. Ritorna a grandissima richiesta il chitarrista Fabio Marza. Come Sempre Cerchiamo di Divertirci Suonando in Compagnia. Ricordatevi il vs ferro del mestiere (Batteria-Tastiera-Ampli ecc.. presenti) Supporto Tecnico Music Revolution di Roberto Tosin - Vigliano Biellese Tel 015 513469

Cinema

Alle 21.30 al Cinema Verdi di via Marco Pozzo 2a Candelo, in Sala 1, Orso: «Virgin Mountain». Info: Cinema Verdi 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it.

Seminari e workshop

Alle 21 presso la sala il Cantinone Palazzo della Provincia di Biella, via Q. Sella 12 la conferenza: «Rigenerare i territori, ripensare i consumi». Relatori: Ilda Curti, Innovatrice urbana, associazione Iur, Paola Villa, Direzione Nazionale Acli. Tutte le iniziative sono gratuite e per chi lo desidera durante gli eventi verranno raccolte offerte per finanziare i progetti di sostegno alle persone in situazioni di disagio che quotidianamente accoglie la Caritas Diocesana di Biella. Info: info.aclibiella@gmail.com.