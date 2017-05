Meteo Biella, le previsioni per giovedì 11 maggio

BIELLA – Ancora cielo molto nuvoloso sulla nostra città e sul nostro territorio. Sono previsti rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, deboli o moderati, più diffusi e persistenti sul settore nordoccidentale della regione. La quota neve scende sui 1900-2100 metri. Lo zero termicoè in rialzo dal pomeriggio fino a 2600-2700 metri a nord e 3000 m a sud. I venti saranno meridionali in montagna, moderati o localmente forti; da est-nordest in pianura, deboli o localmente moderati.