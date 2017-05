Arte e affini, un sabato di eventi in piazza Duomo

BIELLA - L'assessore Francesca Salivotti e dell'assessore Teresa Barresi, Bi Young hanno presentato il programma dettagliato dell'evento Arte e Affini, arrivato alla sua quarta edizione, per sabato in Piazza Duomo.

Salivotti

L'assessore Salivotti spiega che «è incredibile il lavoro di questi ragazzi che creano un evento completamente gratuito per il pubblico, sono molto contenta che si consolidi sempre di più il rapporto fra l'associazione Bi young e il comune ed in particolare l'Informagiovani, e sono ancor più soddisfatta che proprio sabato pomeriggio verrà premiato il vincitore del bando indetto per la riqualificazione dello spazio Informagiovani». L'assessore Teresa Barresi «anch'io mi unisco a porgere i complimenti a questi ragazzi che, di anno in anno, ci continuano a stupire e spero che riusciremo, come Amministrazione, a realizzare progetti nuovi con loro».

I protagonisti

Giacomo Bider di Bi Youg espone il programma: «La festa avrà inizio alle ore 14, in piazza saranno presenti i seguenti intrattenimenti: Calcio saponato; come ogni anno si svolgerà un torneo ad iscrizione libera che durerà tutto il pomeriggio; lo spazio occupato dal campo sarà quello antistante il Battistero; (piazza Monsignor Rossi). Band emergenti biellesi; ospitate su un palco appositamente allestito, si alterneranno per 4 ore circa gruppi musicali formati da ragazzi biellesi, che intratterranno il pubblico con pezzi propri e cover. Food Truck; in piazza, per tutta la durata dell’evento, saranno presenti alcuni punti dove sarà possibile acquistare panini, crepes, yoghurt, panzerotti ecc.. Bar; grazie alla collaborazione con alcuni bar di Biella (Walhalla, Galileo, Caffèttino e Matteo) sarà garantito un servizio bar per tutto l’evento; durante le ore prima del concerto sarà inoltre possibile fare aperitivo. Biella Rugby; l’associazione sportiva Biellese organizzerà attività per i giovani, insegnando i valori che caratterizzano il rugby e la passione per questo sport. Share Eat; con il fine di promuovere la raccolta alimentare e la solidarietà, saranno presenti in piazza i ragazzi di Share Eat; partecipando alle loro attività sarà possibile donare pacchi di pasta ai più bisognosi. Saranno organizzate in piazza attività per promuovere il mondo della bicicletta, anche in occasione del Giro di Italia che avrà come tappa la nostra città la settimana seguente. Informagiovani; durante il pomeriggio verrà premiato il vincitore del bando indetto per la riqualificazione dello spazio Informagiovani. Alla sera dalle 19.45 si svolgerà in piazza l’evento «Aperitivo Spritz»; in piazza saranno inoltre presenti numerosi chioschi e food truck presso i quali sarà possibile cenare assistendo ad uno spettacolo appositamente organizzato per questo momento. Alle ore 21.30 inizierà il concerto degli Urban Strangers, della durata di circa 1.30 ore. Al termine del concerto, previsto per le 23, alcuni DJs dei locali biellesi si sfideranno in un contest di musica elettronica che concluderà la serata (2 circa)».