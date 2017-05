Autista di bus ubriaco prima di portare i bambini in gita: addio alla patente

BIELLA - Nell’ambito dei controlli della Polizia Stradale ai pullman utilizzati dalle scuole per le gite, gli agenti della sezione di Biella hanno controllato, prima che iniziasse il viaggio verso Milano, un pullman con 50 studenti di una scuola elementare di Occhieppo Superiore, con alla guida un autista che è risultato positivo all’etilometro. All’autista, denunciato per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente e, non potendo quindi continuare la propria attività professionale, è stato sostituito da un suo collega appositamente fatto giungere sul posto il quale, dopo essere risultato negativo all’alcoltest, ha potuto iniziare il viaggio in sicurezza.