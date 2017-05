Lanieri.com è miglior eCommerce di abbigliamento

BIELLA – E' il miglior eCommerce di abbigliamento secondo Netcomm. Lanieri.com, piattaforma che vende abiti su misura maschili Made in Italy, ha vinto il Netcomm eCommerce Award 2017 nella categoria «abbigliamento e accessori» per il secondo anno consecutivo.

L'azienda

Per la sturtup biellese che da poco si è trasferita nella nuova sede del Sellalab, l'ennesima soddisfazione. Lanieri crea abiti, camicie, giacche, pantaloni e accessori personalizzabili in pochi click e consegnati in tutto il mondo in sole quattro settimane. Inoltre con il nuovo configuratore 3D dell'azienda è possibile personalizzare il proprio capo su misura in tempo reale. Capi su misura interamente realizzati in Italia, in collaborazione con i più noti lanifici italiani come Reda, Vitale Barberis Canonico, Zegna e Loro Piana. Lanieri ha sviluppato anche una rete di atelier e temporary shop. Oggi è presente a Milano, Roma, Torino, Bologna, Biella, Zurigo, Bruxelles e Parigi.

L'e-commerce in Italia

In Italia il settore dell'ecommerce è il forte crescita. I dati emersi durante il Netcomm Forum, stimano che il valore degli acquisti online raggiungerà i 23,1 miliardi di euro nel 2017, con un incremento di 3,2 miliardi rispetto al 2016 (+16%). Lusso e moda crescono oltre la media generale (+25%) e costituiscono il 60% delle esportazioni online (4,5 miliardi su un mercato complessivo di 7,5 miliardi).