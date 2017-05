Meteo Biella, le previsioni per venerdì 12 maggio

BIELLA – Ancora nuvole sulla nostra città. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con locali temporanee schiarite. Si registreranno rovesci sparsi di debole intensità sulle zone montane e pedemontane alpine, in possibile estensione alle pianure nel pomeriggio. La quota neve sarà sui 2200- 2300 m. Lo zero termico è in lieve aumento a nord sui 2700 m e stazionario a sud sui 2900 m. I venti soffieranno moderati da ovest-sudovest in montagna e saranno deboli prevalentemente meridionali in pianura; rinforzi sui rilievi meridionali e sull'Alessandrino nel pomeriggio. La temperatura massima sarà di 12 °C mentre la massima di 17°C.