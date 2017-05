Biella di sera, 8 cose da fare venerdì 12 maggio

BIELLA – Questa sera inizia un weekend ricco di appuntamenti. Dallo sport, alla cultura ai temi sociali, ecco le nostre proposte.

Outdoor e sport

A Cossato, con partenza da piazza Croce Rossa, si fa sport ma senza bicicletta nella serata di oggi dove si terrà la settima edizione della Corricossato. La gara prevede il percorso per agonisti da 6 chilometri e la non competitiva aperta a tutti da 4,5 chilometri. Le iscrizioni si raccoglieranno dalle 17.30. La partenza è prevista per le 20. Info: www.informagiovanicossato.it.

A Cavaglià, presso il centro polivalente, via San Giovanni Bosco, la serata di beneficenza con apericena di presentazione dei XXXIII giochi nazionali estivi Special Olympics Biella 2017. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto per la realizzazione dell'evento. L'evento è organizzato da Special Olympics Team Piemonte, insieme a Regione Piemonte, Città di Biella, Comune Di Cavaglià, Rotary Club Viverone Lago e Cooperativa Sociale Raggio Verde Onlus che offre l'aperitivo. Durante la serata la musica della Robigband, big band anni '40-'50: 18 elementi diretta da Roberto Perinotti. Ingresso con offerta libera a partire da 35 euro. Tutto il ricavato della serata sarà interamente devoluto per la realizzazione dei XXXIII giochi nazionali estivi Special Olympics Biella 2017. Info: 335 292972, viveronelago@rotary2031.org

Musica

Alle 21.30 al Brich di Zumaglia, sulla panoramica terrazza del Castello al Brich di Zumaglia ritorna la rassegna musicale «Note lunatiche: scortami gentilmente a un concerto sotto le stelle». L'appuntamento coinvolge ospiti provenienti da fuori provincia, artisti di qualità con progetti particolari, capaci di incuriosire e fruibili da tutti, selezionati da Mattia Rodighiero ed Elena Pilotto. Ogni serata inizia alle 21.30 ed è a ingresso libero. S'incomincia con gli Ardecore, un trio romano che nel 2007 si è aggiudicato il premio «Luigi Tenco» con l'album «Chimera». Giampaolo Felici, Riccardo Del Monaco e Giulio Caneponi utilizzano voce, tastiere e percussioni per presentare il loro nuovo lavoro in cui i temi della tradizione musicale italiana, e soprattutto di quella dialettale romana, trovano nuova vita in composizioni originali dalle strutture hard rock degli Anni 70. In caso di brutto tempo annunciato saranno ospitati nelle sede di Teatrando in via Ogliaro 5 a Biella. Info: Ars Teatrando, 333 5283350, www.facebook.com/Note Lunatiche, info@brichdizumaglia.it.

Alle 22.15 a Biella, La mia crota di via Torino 36/c a Biella. «Music in a Bottle» è un piccolo e intimo spazio tra le bottiglie de La mia Crota, in cui musicisti biellesi e altri, da terre più lontane, presentano la musica che più sta loro a cuore. Stasera Circo Maltese con Selina Iusscih: Voce, Massimo Serra: Percussioni e Rumori, Stefano Melis: Sax, Francesco Maltese: Chitarre. Circensi navigati, giocolieri del pentagramma, propongono classici italiani e internazionali rigenerati in una sorta di equilibrismo sonoro, domando note e armonie per il divertimento di grandi e piccini.

Musicisti ma soprattutto amici con decenni di esperienza su palchi in tutto il territorio nazionale e spettacoli televisivi. Le radici musicali della band hanno origini molto diverse tra loro e l'intento è quello di proporre uno spettacolo semplice, leggero e divertente composto da brani classici della discografia italiana e internazionale completamente re-inventati in modo ironico e goliardico, sfiorando sonorità jazz, pop, bossanova, funk e rock arricchite da un pizzico di colori etnici dati da percussioni classiche e nord/centro africane. Info: La mia crota 015 30588, www.lamiacrota.it, info@lamiacrota.it.

Eventi speciali

A Masserano, in frazione Cacciano, Parco Arcobaleno la 21esima Festa Celtica di Beltane. Organizzazione generale ed artistica a cura dell'Associazione Anticaquercia. Programma: venerdì apertura biglietteria alle 15, inizio manifestazione alle 17: stages, giochi e danze, spiritualità e concerti, sabato apertura manifestazione alle 10: conferenze, stages, giochi e danze, spiritualità e concerti, domenica apertura manifestazione alle 10: conferenze, stages, giochi e danze, spiritualità e concerti, alle 18 chiusura manifestazione. Mercatino artigianale e catering. Info: www.anticaquercia.com.

Seminari e workshop

Alle 9.30 a Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, Azzardo: immaginari collettivi e prospettive per una sensibilizzazione efficace. Apericena a cura dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Cavaglià. Intervengono: la Dott.ssa Francesca Salivotti, Assessora alle Attività sociali e assistenziali del Comune di Biella, la Dott.ssa Loredana Acquadro, psicologa, psicoterapeuta Ser.d Asl Bi, Dott. Michele Marangi, media educator progetta e conduce percorsi formativi sull'utilizzo dei media in riferimento a tematiche culturali e sociali. Info: Fondazione CRBiella 015 0991868, www.fondazionecrbiella.it.



Libri

Alle 21 a Biella, Hotel Agorà, via Lamarmora 13, Mario Giordano, direttore del Tg 4, presenterà il libro «Vampiri» molto più che sanguisughe. Nuova inchiesta sulle pensioni d'oro. Ingresso libero. Info: Ass. NuovaMente 347 0537574, www.nuova-mente.org, nuovamentebiella@libero.it.