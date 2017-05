Che fine ha fatto il progetto 015? «Anche noi aspettiamo notizie»

BIELLA - Che fine ha fatto il progetto "015"? Ad oggi c'è solo il negozio di Piacenza, aperto, in via Italia. Mentre i propositi dei promotori del progetto di apertura di un centro commerciale diffuso erano di 50-60 nuovi negozi, da realizzare nel centro storico della città.

I fatti

Nello scorso autunno c'è stato il primo taglio del nastro, con "Masala", spazio dedicato alla moda e agli accessori. Si trattava di un "negozio temporaneo", che infatti nelle scorse settimane ha abbassato la saracinesca. La titolare Rita Mancini ha pubblicamente annunciato il ritorno nel suo spazio a Sandigliano. Al momento, dunque, il progetto promosso anche dall'architetto Luisa Bocchietto resta legato all'azienda di Pollone famosa per mondo per la qualità del suo cachemire.

Parla l'assessore comunale

«Abbiamo sempre dato la massima disponibilità a collaborare per la realizzazione di questo, come di altri, piano di sviluppo commerciale del territorio cittadino - spiega l'assessore al commercio del Comune di Biella, Stefano La Malfa -. Abbiamo salutato con soddisfazione le prime aperture e atteso le altre, che non sono ancora arrivate. Ad oggi nei nostri uffici non ci sono notizie di nuove aperture. Con i referenti del progetto siamo sempre stati in contatto e, ripeto, a disposizione, per risolvere eventuali criticità sul piano urbanistico o a livello di arredo urbano».

Nel video l'intervista di Paolo La Bua all'architetto e referente del progetto, Luisa Bocchietto