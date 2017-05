Biella e dintorni: gli appuntamenti di sabato 13 maggio

BIELLA – Un sabato ricco di sorprese e di stimoli da non lasciarsi scappare. Ecco le nostre proposte.

Outdoor e sport

Al Palazzetto dello Sport di via Pajetta a Biella, due serate di rassegna danza finalizzate alla raccolta fondi a favore della Lilt Biella. Organizzate da: Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Intrecci d ‘Arte. Info: Assessorato allo Sport Città di Biella 015 3507630, www.intreccidartebiella.it, u_sport@comune.biella.it. Dalle 9 al Santuario di Oropa, percorsi alla scoperta della biodiversità della Conca di Oropa: dall'escursione leggera fino al sentiero impegnativo di alta montagna. Oggi: «Sulle tracce del... trenino»: lungo il sedime della ferrovia Biella-Oropa, ripercorrendone la storia e gli straordinari paesaggi geologici che attraversa. Ritrovo presso il parcheggio delle cave di Favaro-Biella. Grado di difficoltà: turistico. Dislivello: 400 m circa. Prenotazione obbligatoria. Il costo a persona è di 5 euro. Info: Giardino Botanico di Oropa 331 1025960, www.gboropa.it, info@gboropa.it.

Musica

Cigna Dischi, dalle 19, ospita per la prima volta Gramophone. Il progetto nasce da una passione intensa per due mondi musicali apparentemente lontani, il Jazz e l'elettronica. L'obiettivo è quello di miscelare al meglio le ritmiche elettroniche, fredde e quasi meccaniche, con le sonorità calde e le vibrazioni della musica suonata dal vivo. Si cerca di ottenere un risultato musicale di qualità dove la base elettronica, frutto di un lungo lavoro di ricerca in studio, ed il musicista, in grado di trasmettere con il suo strumento emozioni volta per volta diverse, rendono ogni esibizione unica. Le note gravi e le vibrazioni del basso di Maurino Dellacqua creano la base perfetta per le melodie della tastiera di Nicola Casalegno. L'armonia dei suoni Blues della chitarra di Giovanni Portaluppi si fonde con il calore e la creatività delle tonalità Jazz del sax tenore di Riccardo Sala in un magico colludio. Un appassionante incontro musicale amalgamato dalla maestria del beat elettronico di Vlad Vraciu. Maurino Dellacqua - Basso elettrico, Nicola Casalegno – Tastiere, Giovanni Portaluppi - Chitarra, Riccardo Sala - Sax tenore, Vlad Vraciu - Ritmiche elettroniche e percussioni.

Alla Locanda del Buon Pastore di Croce Mosso, live in acustico delle Schegge Sparse. Il concerto inizierà alle 21 ma vi consigliamo di salire già per cena (dalle 19), potrete trovare pizze cotte nel forno a legna e ottimi hamburger. Per info e prenotazioni: 015 737457

Mostre

Al Fila Museum, via Seminari 4a di Biella la mostra Cimeli, ex-voto e ricordi in rosa. Orari: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sabato e domenica dalle 15 alle 18. Special event sabato 20 maggio dalle 18 alle 21. Ingresso libero e gratuito.

Seminari e workshop

Dalle 15.30 alle 23 alla Distilleria e Cascina La Noce, strada del Santuario di Oropa, Biella, G-Local. Ricercare il cibo per incorporare un territorio e scoprirlo mangiando. E' un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo -origine primordiale di piante e frutti- e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: coltivare, mangiare, bere e distillare nella riserva naturale dei Sacri Monti di Oropa con «Pasticceria Jantet». Costo 40 euro. Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare al numero indicato. Info e prenotazioni: 340 4098073 - 349 3310977.

Alle 15 a Cascina Alè sulla salita per il Brich di Zumaglia, alle 15: Alessandro Pezzoli – Ricercatore del Politecnico di Torino, Fiorella Giacometto – Medico nutrizionista, Ada Ferri – Professore Associato del Politecnico di Torino, Serena Negro – Consulente in psicologia dello sport, Paolo Zilvetti – Massofisioterapista e osteopata. Aperitivo di chiusura. Costo dell'evento: 10 euro (prenotazione obbligatoria). Info: Cascina Alè 348 5302843, brichdizumaglia@gmail.com.

Per i più piccoli

Alle 17 al Museo del Territorio Biellese. La bicicletta è il tema su cui è stato richiesto di confrontarsi agli studenti di scuole elementari e medie della provincia di Biella, chiamati a raccolta per cimentarsi nell'edizione 2017 del concorso «Lettere d'artista». L'idea, di Museo del Territorio Biellese e assessorato alla cultura, è di scatenare la fantasia dei bambini e dei ragazzi su un foglio da disegno molto particolare: una busta da lettera. Con i limiti dati dal formato e dalla conformazione, i partecipanti hanno usato la fantasia per dipingere e colorare una piccola opera dedicata al ciclismo e, come è inevitabile, al Giro d'Italia del centenario e poi l'hanno inviata all'assessorato alla cultura. La premiazione si svolgerà al Museo del Territorio, dove le opere saranno in mostra fino a domenica 14. Info: www.museo.comune.biella.it.

Dalle 16.30 alle 17.30 all'Auditorium di Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24, laboratorio di colore: Artisti primitivi. Età 7-12 anni. Laboratori gratuiti su prenotazione. A cura di LaborArte - Fondazione Angelino. Info Fondazione CRBiella 015 0991868, www.fondazionecrbiella.it, eventi@fondazioneangelino.it.