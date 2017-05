Da oggi apre il luna park in zona Città Studi

BIELLA - Apre oggi il luna park in zona Città Studi, per la gioia di grandi e piccini. Le tante attrazioni resteranno a Biella per due settimane, come da accordi dei gestori con l'amministrazione comunale. Per trovare parcheggio intorno alle scuole presenti in zona, ora che buona parte del piazzale è occupato dalle giostre, gli uffici della municipale consigliano di non dimenticare piazza Rodari, lungo via Ivrea.